  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:59 ص
بحث متقدم
الأردن

استقالة الحكومة الأردنية بالكامل.. تعرف على السبب

صلاح يحتفل بالهدف

«صلاح» على رأس المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

فاعل

فاعل خير أدمن بسببه عُشْرهذه الدولة

أرشيفية

فضيحة فى رمضان تطيح بمدير التليفزيون التونسى

القرني

الإمارات: اعتذار القرني يستحق هذا الوصف

ميسي

تعرف على ما فعله "ميسى" بعد الهزيمة القاسية من ليفربول

تركي الحمد

كاتب سعودي: قريبا ستظهر هذه المفاجأة

ممدوح حمزة

"حمزة" يكشف مفاجأة عن جنازة محسنة توفيق

سيد قطب

أسرار خطيرة تنشر لأول مرة عن عائلة سيد قطب

الخطيب

أول ضحايا الأهلى فى الانتقالات الصيفية

بالفيديو.. الجندى: القرآن سخر من هؤلاء

فيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فنان شهير يتهكم على "صلاح" ويشتم المدافعين عنه

#

داعية سلفي: قطر انسحبت من كوكب الأرض

#

"الشحات": هذا ما حدث معي أثناء قراءتي للقرآن في فرنسا

#

أوباما: ترامب يعاني من مشاكل طفولية

خالد الجندي

دي إم سي

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية



أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك آيات قرآنية القصد منها السخرية من أصحاب المعاصي والفواحش.

و قال الجندي خلال حلقة "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "هناك آيات قرآنية هى أسلوب قاسٍ استخدمه القرآن مع أصحاب الفواحش".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية: "لازم نستخدم السخرية مع من يسخرون من القيم والفضائل والدين وسنة النبى محمد صلى الله عليه وسلم".

شاهد الفيديو..

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

كليات الإعلام ومصانع الطربوش

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأرقام.."ميسي" الأسوأ في مباراة ليفربول
» «صلاح» على رأس المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
» حارس مرمى شهير: "ليه مستعجلين على موتي"
» «عبد العال»: «بنتي عيطت من مقلب رامز فيا»
» الموعد والقنوات الناقلة لمباراة أياكس وتوتنهام
» شاهد.. اعتراف جرىء لحنان مطاوع يحرج هشام سليم
» قتلى فى تفجير أكبر ضريح صوفى
» الإفتاء تحذر من هذه العادة السيئة عند الإفطار
» موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء
» شاهد.. أول فيديو لاقتحام "السبكي" موقع صدى البلد
» رجل أعمال: حكم الإخوان أجبرني على هذا الشيء

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)