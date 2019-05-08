استقالة الحكومة الأردنية بالكامل.. تعرف على السبب

08 مايو 2019 - 11:11 ص

تقدم جميع وزراء الحكومة الأردنية، اليوم، باستقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، وذالك تمهيدًا لتعديل حكومي مرتقب.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري على حكومة عمر الرزاز".





ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلّبات المرحلة المقبلة، التي تتطلّب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحدّيات، وإنجاز أولويّات الحكومة وخططها ".





والتعديل هو الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 14 يونيو الماضي، حيث جرى التعديل الأول في 11 أكتوبر وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.





وكان التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل أربع حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر الرحلة المدرسية التي أودت بـ21 شخصا، جلهم تلاميذ عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت قبل نحو شهرين، وشكل الرزاز حكومته عقب استقالة هاني الملقي إثراحتجاجات شعبية، بسبب تعديل قانون ضريبة الدخل الذي زاد من مساهمات الأفراد والشركات .



