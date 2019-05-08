فضيحة فى رمضان تطيح بمدير التليفزيون التونسى

08 مايو 2019 - 11:12 ص

تسبب بث مقطع فيديو بالتليفزيون التونسي في إقالة محمد الأزهر فارس، مدير القناة الأولى والمشرف على التسيير بالقناة الثانية.

وقررت مؤسسة التليفزيون التونسي الرسمي إقالة "الأزهر" بسبب فيديو تضمّن تهئنة ودعاء للرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، بمناسبة دخول شهر رمضان المعظم.

كما فتحت المؤسسة تحقيقا إداريا لتحديد ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ والتقصير المهني، وترتيب الآثار الإدارية والتأديبية المستوجبة لإيقاف من ثبتت مسئوليتهم عن العمل.

وكان التونسيون قد فوجئوا في أول أيام رمضان وقبل أذان المغرب، وهم يشاهدون برنامجا دينيا على القناة الوطنية الثانية، ببث دعاء وتهنئة للرئيس السابق وعائلته.

وقال الشيخ مقدّم البرنامج "نسأل الله العلي القدير أن يجعل هذا الشهر مباركا على سيادة الرئيس زين العابدين بن علي وعلى حرمه السيدة الفاضلة ليلى بن علي".

وتابع: "نرجو لبلادنا العزيزة أن تعيش الأمن والأمان والسلام في ظل قيادة ابنها البار والنزيه والمخلص والوفي سيادة الرئيس زين العابدين بن علي الذي رأت بلادنا الخير على يديه".

وقد أثارت هذه التهنئة والدعاء لعائلة بن علي، موجة استياء وسخرية من المشاهدين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعت إدارة التليفزيون إلى تقديم اعتذار رسمي، أكدت فيه أن "الحصة الدينية تعود لسنوات، وبُثت بسبب خطأ بشري غير مقصود أثناء سحب الشريط من خزينة الأشرطة".