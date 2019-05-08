» «صلاح» على رأس المرشحين لأفضل لاعب بالدوري الإنجليزي

08 مايو 2019 - 11:13 ص

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في "البريميرليج" الموسم الحالي، وضمت القائمة كلاً من:

سيرجيو أجويرو

أصبح اللاعب الأرجنتيني ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل أكثر من 20 هدفا في 5 مواسم متتالية وقد كان القوة الضاربة لمانشستر سيتي في حملة الصراع على لقب "البريميرليغ".

إيدين هازارد

تألق اللاعب البلجيكي مع تشيلسي خلال الموسم الحالي وشارك في أكبر عدد من أهداف فريقه مقارنة ببقية اللاعبين، فقد سجل 16 هدفا وصنع 15 آخرين.

ساديو ماني

عاش اللاعب السنغالي أفضل مواسمه مع ليفربول الموسم الحالي بعد أن سجل 20 هدفا وقد سجل 13 هدفا في الشوط الثاني دون أن يوقع على أي هدف من علامة الجزاء.

محمد صلاح

يطمح اللاعب المصري لأن يكون أول لاعب يحافظ على لقبه في هذه الجائزة لموسمين متتاليين بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو في موسم 2007/2008، ويحتل صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا خلال الموسم الحالي.

بيرناردو سيلفا

قدم اللاعب البرتغالي مستويات مميزة مع السيتي خلال الموسم الحالي فقد سجل أهدافا مهمة ضد كل من أرسنال ومانشستر يونايتد، كما أنه استعاد الكرة في 159 مناسبة وقام بـ48 تدخل ناجح.

رحيم ستيرلينج

لقد كان اللاعب الإنجليزي واحدا من ضمن 3 لاعبين يسجلون ويصنعون أكثر من 10 أهداف خلال الموسم الحالي، بعد أن وقع على 17 هدفا، ليقود فريقه للمنافسة على لقب الدوري خلال الموسم الحالي.

فيرجيل فان ديك

سطع المدافع الهولندي خلال الموسم الحالي مع ليفربول، وسجل اسمه ضمن أفضل مدافعي العالم فقد تلقى ليفربول 22 هدفا فقط، ولعب فان دايك دورا محوريا في تحقيق هذا الرقم، ولعب جميع مباريات ليفربول باستثناء 5 دقائق، دون أن ينجح أي مهاجم بمراوغته.

وتصوت الجماهير وقادة الفرق في الدوري الإنجليزي للاعبين المرشحين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من خبراء كرة القدم لاختيار اللاعب الجدر بالفوز بلقب الموسم الحالي.