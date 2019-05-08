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بالأرقام.."ميسي" الأسوأ في مباراة ليفربول

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صورة الخبر

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تحت عنوان "اختفى ميسي مرة أخرى"، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، قدّم واحدة من أسوأ مبارياته هذا الموسم، في مباراة الإياب، أمام فريق ليفربول، في إطار دوري أبطال أوروبا، وأرقامه في اللقاء تثبت صحة ذلك.

وكان قد قضى نجم البرسا، ليونيل ميسي، ليلة سيئة في ملعب آنفيلد، بعد خسارة برشلونة 4-0 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وفشله في بلوغ النهائي وتحقيق الثلاثية الثالثة في مسيرته.

وأشارت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن النجم الأرجنتيني قام بتمرير الكرة بشكل صحيح 35 مرة فقط طوال أحداث المباراة، و6 تمريرات خاطئة.

وتابعت الصحيفة أن ليونيل ميسي فقد الكرة 17 مرة، لكن اللاعب، جوردي ألبا، ظهير أيسر البرسا من فقد الكرة أكثر منه بـ 21 مرة.

ولكن بالرغم من ذلك، كان اللاعب الأكثر فاعلية على المرمى، بأربع تصويبات، اثنان داخل الثلاث عارضات، ومثلهما خارجها.

وأوضحت الصحيفة أن الخريطة الحرارية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بأنه لم يتحرك سوى في عمق الملعب لإيجاد الثغرة في دفاع ليفربول، ولكنه فشل في فك شفرة الثنائي "فان دايك، وماتيب" قلبي دفاع الريدز.

وفي نهاية اللقاء تأخر النجم الأرجنتيني أكثر من ساعة ونصف الساعة عن زملائه نتيجة إجرائه لفحص المنشطات، والذي تجريه لجنة المنشطات في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عبر اختيار لاعبين من الفريقين.

بينما كشفت صحيفة "آس" الاسبانية، عن الأرقام السلبية للنجم الأرجنتيني في اللقاء نصف النهائي، إذ لم يسجل سوى 6 أهداف في دور نصف النهائي طيلة مسيرته ولم يسجل خارج الكامب نو منذ 2011 في سانتياجو بيرنابيو أمام ريال مدريد.

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