» حارس مرمى شهير: "ليه مستعجلين على موتي"

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أبدى عادل المأمور، حارس مرمى الزمالك الأسبق، اندهاشه من الشائعات التي انتشرت بخبر وفاته ورحيله عن الدنيا.

وتواصل موقع "الوطن" مع "المأمور" الذي أكد أنه بصحة جيدة، ولا يعاني من أي شيء، قائلاً: "مش عارف ليه مستعجلين على موتى".

وأضاف حارس الزمالك الأسبق، أنه مؤمن بأن لكل أجل كتاب، وأنه يعيش حالة من الحزن بعد فقدان والدته التي تم دفنها منذ يومين.

وأوضح عادل المأمور، أنه قام بإغلاق هاتفه المحمول، ليلة الأمس وحتى الصباح، ولكنه فوجئ بعشرات الاتصالات الهاتفية فور فتحه صباح اليوم .

 


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