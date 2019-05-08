» شاهد.. رئيس فنزويلا يرقص على "الراب" رغم الاحتجاجات

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو مصور لرئيس فنزويلا، نيكولا مادورو وهو يرقص على موسيقى الراب، وذلك في ظل احتجاجات عنيفة تطالب برحيله عن السلطة.

ورغم موجة الاحتجاجات المطالبة برحيله عن السلطة، شوهد "مادورو" الخميس الماضي وهو يرقص على موسيقى الراب في لقطات تم نشرها على حسابه على "تويتر" حيث أعلن أنه شارك في "لقاء غير عادي" مع شباب بلده.

وكان قد ألقى القبض على أكثر من 2000 شخص في البلاد لأسباب سياسية منذ بداية العام، معظمهم احتُجزوا خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، حسبما أفادت إحدى المنظمات غير الحكومية.

ومن جانبه، قال ألفريدو روميرو، رئيس المنظمة غير الحكومية المعنية بحقوق السجناء في "Foro Penal " في فنزويلا: "ما بين 1 يناير وشهر مايو 2019، تم إلقاء القبض على 1014 شخصًا، غالبيتهم من المتظاهرين".

وقال "روميرو" في مؤتمر صحفي إن "أكثر من 800 شخص ما زالوا رهن الاحتجاز".

وأضاف: "339 شخصًا اعتقلوا بعد الانتفاضة الفاشلة والمظاهرات التي أعقبت يومي 30 أبريل و1 مايو، مضيفًا أن 82 شخصًا ما زالوا في السجن".

وكان المدعي العام الفنزويلي طارق وليم صعب قد قال أول أمس الاثنين إنه "قتل 5 أشخاص وأوقف 233 آخرين خلال صدامات الأسبوع الماضي في فنزويلا، على هامش التظاهرات التي أعقبت دعوة زعيم المعارضة خوان جوايدو إلى تمرد عسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو".

وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط 4 قتلى، خلال الاشتباكات التي وقعت بين أنصار المعارضة والقوات الفنزويلية على هامش تظاهرات حاشدة جرت الثلاثاء والأربعاء في جميع أنحاء فنزويلا.

وجرت التظاهرات بعدما دعا جوايدو القوات المسلحة إلى التمرد، وقد أعلن صباح الثلاثاء الماضي أنه حصل على دعم مجموعة من الجنود المتمردين.

غير أن مادورو أكد في المساء أنه "أفشل" هذه "المناوشات الانقلابية"، مؤكدًا أن "الخونة" سيعاقبون.

عانت فنزويلا من خمس سنوات من الركود الذي شهد أكثر من 2.7 مليون شخص يفرون من الفقر وانعدام الأمن منذ عام 2015 ، وفقًا لأرقام الأمم المتحدة.



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