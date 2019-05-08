اشتعال خلاف عشائري بسبب قصر زوجة صدام

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خلاف عشائري

الرضوانية

قصر

زوجة صدام

نشب خلاف عشائري بين عشيرتين عراقيتين بسبب منزل زوجة الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين في منطقة الرضوانية بالعاصمة العراقية.

وقالت النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، إن خلافا حدث بين عشيرتين بسبب منزل زوجة رئيس النظام العراقي الراحل صدام حسين في منطقة الرضوانية ببغداد.

وأضافت في بيان صحفي أن "مافيات الأراضي لا زالت مستمرة بحروبها للاستحواذ على الأراضي المربحة ذات المواقع الممتازة"، منوهة أن "مزايدة تحدث على أرض في منطقة الرضوانية ببغداد مطلة على النهر يقال إن فيها بيتا كبيرا يعود إلى ساجدة خيرالله، زوجة رئيس النظام السابق، إذ تقدم أكثر من 300 شخص للمزايدة.

وأوضحت أنه بعد تقديم هؤلاء على المزايدة حصلت بسببها مشاكل بين عشيرتين حالت دون انعقاد المزايدة، ثم اقتحم شخص من إحدى العشيرتين غرفة مسؤول (حكومي) واعتدى عليه بالضرب لأنه لم يبع له الأرض.


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