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«البراغيث» تجبر شرطة فرنسا على غلق مراكزها

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ارشيف

وكالات

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فرنسا

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باريس

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براغيت

أغلق أحد مراكز الشرطة جزئيا شمال شرق العاصمة باريس، بسبب غزو براغيث، ما أدى لشكاوى شديدة من نقابات الشرطة.

وطالب تحالف نقابات الشرطة بإغلاق المكان بالكامل، ثم استخدام مبيدات لتطهيره من البراغيث.

وجاء في بيان للتحالف أن "غزو البراغيث جعل ظروف العمل غير مقبولة" لعدة أيام.

وسوف يعرض نواب البرلمان عن المنطقة القضية في اجتماع مقرر مع وزير الداخلية يوم الاثنين.

وأفادت محطة (بي إف إم تي في) الإخبارية الفرنسية بأن الضباط في مركز الشرطة عرفوا بغزو البراغيث عن طريق المساجين الموجودين في الزنازين.

وقال مسؤول في تحالف نقابات الشرطة إن البراغيث ظهرت قبل ثلاثة أسابيع، ولكن لم يُقض عليها بطريقة سليمة.

وأضاف أن بعض أفراد الشرطة جلبوا البراغيث دون قصد إلى بيوتهم، فانتشرت بين أفراد أسرهم.


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