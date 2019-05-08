» الجنايات تقضي بإعدام 5 متهمين بالبساتين.. ما السبب؟

08 مايو 2019 - 12:49 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، وأمانة سر صبحى عبد الحميد، بمعاقبة 5 متهمين بقتل مواطن على أثر خلاف مسبق على سعر المواد المخدرة بالبساتين، بالإعدام شنقاً.





وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، أن المتهمين هم "محمد.ع، رشاد.ع، عباس.ع، عماد.ح، مصطفي.ح".



