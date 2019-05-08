» الجنايات تقضي بإعدام 5 متهمين بالبساتين.. ما السبب؟

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متابعات- أحمد الشربيني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد طه جابر، وأمانة سر صبحى عبد الحميد، بمعاقبة 5 متهمين بقتل مواطن على أثر خلاف مسبق على سعر المواد المخدرة بالبساتين، بالإعدام شنقاً.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار طارق أبو زيد، أن المتهمين هم "محمد.ع، رشاد.ع، عباس.ع، عماد.ح، مصطفي.ح".
 

وأضاف أمر الإحالة  قيام المتهمين من الأول وحتي الرابع بقتل المجني عليه "أحمد.غ" عمدا مع سبق الإصرار على أثر خلاف مسبق  شجر بينه وبين أولهم، فعقدوا العزم وبيتوا النية علي ذلك، وأعدوا  لهذا الغرض أسلحة نارية وأخرى بيضاء، وتوجهوا الى حيث تواجده، واقتسموا الأدوار فيما بينهم فأطلق أولهم صوبه عيار نارياً، فيما تواجد الباقين للشد من أزره فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، كما تضمن أمر الإحالة حيازة وإحراز المتهمين للأسلحة النارية بدون تصريح.

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