السكة الحديد تكشف حقيقة رفع أسعار التذاكر فى يوليو

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متابعات - الدويني فولي

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كشف المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، حقيقة رفع أسعار تذاكر القطارات خلال شهور يوليو المقبل، حيث أكد أنّ الهيئة تواصل تنفيذ مشروعات تطوير منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات، ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان، وتحسين مستوى المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، ولن ترفع الأسعار في يوليو المقبل.

وأضاف رسلان حسب "الوطن"، أنّ العمل جار لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحًا أنّ الدفعة الأولى من صفقة الـ1300 عربة قطار جديدة، يتم توريدها إلى الهيئة في ديسمبر المقبل بعدد 30 عربة، وإجمالي قيمة الصفقة تبلغ 22 مليار جنيه، وتشمل 800 عربة مكيفة 500 درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب للمرة الأولى في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة، و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وفي سياق آخر، أجرى الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، جولة تفقدية اليوم في ورش الفرز للسكك الحديدية، بدأت بتفقد ورش إصلاح وتجديد وصيانة الجرارات بمختلف أنواعها "الهنشل والكندي والادترانز والـEMD والـ GE"، ثم تفقد ورش العربات الإسباني والفرنساوي وعربات النوم، لمتابعة عمليات الصيانة الدورية وأعمال التجهيز اليومي لها، وكذلك مغسلة القطارات، واطمأن على عمل شبكة الحريق بالورشة.


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