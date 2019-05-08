فريدة الشوباشي: "اللي بيحصل ده عيب"

08 مايو 2019 - 02:08 م

انتقدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، الدراما المصرية التي تُعرض خلال شهر رمضان واصفة إياها بالمزعجة، مشيرة إلى أنها لا تصور مصر بمظهرها وشكلها الحقيقي.

وأضافت الشوباشي خلال لقاء لها على فضائية "إكسترا نيوز"، قائلة: "مصر التي أعرفها هي التي تتبنى ثقافة الحوار وليس القتل والعنف، مثلما باتت الدراما المصرية تروج له، معقبة:"اللي بيحصل دا عيب".

وتابعت أنها منذ عودتها من باريس قبل نحو 18 عامًا، لم تشاهد مسلسلاً جيدًا سوى مسلسل كلبش الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة، واصفة الدراما المصرية قديما بالجامعة لشمل العائلة.