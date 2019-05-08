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السفير الإيطالي

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سفير إيطاليا يغني مع المحتجين : "أنا سوداني"

عرب وعالم

السفير الإيطالي
السفير الإيطالي

عبد القادر وحيد

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سفير إيطاليا

المحتجين

أنا سوداني

قامت السفارة الإيطالية بالخرطوم بنشر مقطع فيديو قصير على حسابها في تويتر للسفير الإيطالي داخل ساحة الاعتصام  السودانية.

وأظهر مقطع الفيديو السفير الإيطالي فابريزيو لوبيسا ، وهو يردد أغاني سودانية مع المحتجين.

وقد قام السفير  بترديد أغنية "أنا سوداني" مع إيقاعات الموسيقى وهو يصفق بيديه متفاعلًا مع الشباب السوداني.

يذكر أن السفير الإيطالي فابريزيو لوبيسا يظهر كثيرا وسط المجتمع السوداني وهو يحتفي بالطقوس والعادات والثقافة السودانية، حيث سبق للسفير أن نشر صورة له مع ابنه وهما يرتديان الزي الشعبي السوداني على حسابه في تويتر في يونيو الماضي.

كما يرى السفير لوبيسا أن علاقات السودان وإيطاليا تعود إلى عصر مملكة كوش والإمبراطورية الرومانية، حيث تم تبادل المبعوثين والسفراء من ذلك العصر القديم ما قبل الميلاد .

واعتاد عدد من السفراء الأجانب على الاندماج في طقوس الحياة السودانية مثل المشاركة في المناسبات الاجتماعية لاسيما في رمضان، حيث تقوم هيئات دبلوماسية بتوزيع مواد غذائية لموائد الإفطار كما درجت السفارة الأميركية بالخرطوم.


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