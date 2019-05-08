» عملية دقيقة تستغرق 30 دقيقة بالحرم المكي".. تعرف عليها

08 مايو 2019 - 02:45 م

تبذل الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهودًا كبيرة في عملية النظافة، ووفرت أكثر من 2000 عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة يعملون على 4 فترات.

وتأخذ عملية تنظيف المسجد الحرام كاملاً 45 دقيقة فقط وبدون أي إعاقة تجاه قاصدي ومرتادي البيت العتيق فيما تأخذ عملية نظافة صحن المطاف 30 دقيقة فقط وبطريقة فنية عالية وفائقة ووسط كثافة بشرية عالية. وتستخدم في عملية التنظيف والتعقيم 30 سيارة كهربائية مخصصة و67 آلة و400 لتر من المياه لنظافة صحن المطاف بمعدل عبوة ماء شرب متوسطة واحدة تستخدم للنظافة كل 12 م2 من صحن المطاف والذي تبلغ مساحته قرابة 5000 م2 واستخدام أدوات ومواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان وصديقة للبيئة وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام إضافة إلى وجود فرق متخصصة لرفع وإزالة 100 طن من النفايات يوميا من الحرم المكي الشريف وجنباته وترتفع نسبة رفع النفايات لتصل 300 طن يوميا في أوقات الذروة وفي وقت قياسي للغاية مع توفير أكثر من 2000 حاوية قمامة داخل الحرم المكي الشريف وخارجه.

وأشاد عدد من المعتمرين والزائرين بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي داخل المسجد الحرام حيث قال محمد آصف من بنجلادش إنني سعيد بما شاهدته من خدمات كبيرة ومميزة ومستوى نظافة عال جدا ويضيف أنه مما لفت انتباهه هي طريقة غسل أرضيات المسجد الحرم بطريقة سريعة ومرتبة دون مضايقة المعتمرين والزائرين واستخدام كميات كبيرة من عطر الورد والعود للتعطير إضافة الى احترافية من يقومون بعملية التنظيف والسرعة في عملية الإنجاز. ويقول فائز عوض من السودان تفاجأت كثيرا بما شاهدته من خدمات داخل المسجد الحرام فحجم البناء والتشييد كبير وبطريقة هندسية رائعة فطريقة التبريد داخل المسجد تصل إلى جميع أجزاء المسجد والإضاءة موزعة بالطريقة المناسبة وانسيابية الممرات والأماكن المخصصة للصلاة بالإضافة إلى المشاريع الضخمة الخاصة بتوسعة الحرم والتي تقوم بها حكومة المملكة وسعيها إلى توفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن. داعيا جميع المعتمرين والزائرين احترام المكان والجهود التي تقدم والخدمات بالمحافظة عليها والتعاون مع جميع العاملين داخل المسجد الحرام. وشكر عيسى محمد من السودان خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما تقدمه المملكة من جهود وخدمات جليلة وتقديم جميع الخدمات الصحية والنظافة للمعتمرين وانتشار عمال النظافة في ساحات وجنبات المسجد الحرام. من جابنه قال محمد أحمد من مصر "إن عملية النظافة والتعقيم في المسجد الحرام شيء لافت وتحدث في وقت سريع جدا دون مضايقة للمعتمرين والزائرين وتواجد عمال النظافة في كل ساحات وجنبات الحرم وعلى مدار الساعة. مقدما شكره لحكومة المملكة على ماتبذله من جهود لراحة قاصدي بيت الله الحرام. داعيا الله تعالى أن يحفظ المملكة ويكفيها شر الحاقدين والحاسدين .