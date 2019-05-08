» شاهد.. ماذا قال خادم الحرمين وولي عهده للرئيس الروسي في يوم النصر

08 مايو 2019 - 03:03 م

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بذكرى يوم النصر على النازية في الحرب العالمية الثانية.

وأعرب الملك سلمان في برقية التهنئة، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس بوتين، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار".

بدوره، أعرب ولي العهد محمد بن سلمان في برقية بعثها إلى الرئيس الروسي بهذه المناسبة عن "أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار".

وتحتفل روسيا الاتحادية غدا الخميس الموافق 9 مايو، بالذكرى 74 للنصر على ألمانيا النازية وحلفائها في الحرب العالمية الثانية.

ومن المخطط، أن يقام عرض عسكري احتفالا بهذه المناسبة في الساحة الحمراء، على أن يشارك فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جريا على العادة.





