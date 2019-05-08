» بالأرقام.. تعرف علي عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ 1860

08 مايو 2019 - 04:11 م

أعلنت وزارة الجيش الإسرائيلية، عن عدد قتلى إسرائيل منذ عام 1860 والذي بلغ 23.741 رجلاً وامرأة وحتى اليوم، وعام 1860 هو العام الذي شهد بناء أول حي يهودي خارج حدود القدس القديمة.

جاء ذلك في يوم "إحياء ذكرى قتلى الجيش"، عن عدد جنودها، الذين قتلوا في عام كامل، اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة، وفق ما أوردت (روسيا اليوم)، إن 56 جندياً سقطوا في إسرائيل منذ اليوم التذكاري للجنود في العام الماضي، كما أضيف إليهم 40 جندياً توفوا بسبب إعاقاتهم.

وبحسب الأرقام التي نشرتها الوزارة، فإن ويشمل إحصاء قتلى معارك إسرائيل الجنود، رجال الشاباك، والموساد، والشرطة، ومصلحة السجون، وقتلى الحركات السرية واللواء اليهودي.