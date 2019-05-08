» المعارضة السودانية تدعو للعصيان المدني

08 مايو 2019 - 04:21 م

وجهت المعارضة السودانية دعوة إلي المواطنين للعصيان المدني ردا علي رد المجلس العسكري علي مقترحاتهم والتي وصفوها بـ" مخيبة للآمال".

وأكد القيادي بـ "قوى إعلان الحرية والتغيير"، مدني عباس مدني، في مؤتمر صحفي بالخرطوم، اليوم الأربعاء، "سير الدعوة والتحضير للعصيان المدني على قدم وساق".

وانتقدت "قوى إعلان الحرية والتغيير" تصريحات المجلس العسكري قائلة إن الحديث من المجلس العسكري عن الشريعة مزايدة للكسب السياسي، مضيفة أن المجلس العسكري يستخدم أساليب قديمه في الالتفاف على مطالب الشعب.

كما أوضحت أن "التلويح بالانتخابات المبكرة حديث عبثي ويقود البلاد إلى ما لا تحمد عقباه".