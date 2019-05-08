» ضيف غير متوقع اليوم مع "رامز في الشلال"

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رامز في الشلال
رامز في الشلال

متابعات - أمينة عبد العال

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وائل جسار

رامز جلال

رامز في الشلال

يستضيف " رامز في الشلال" اليوم الأربعاء ضيف غير متوقع، ومعروف عنه الرقة وهو الفنان وائل جسار ، فكيف سيواجه مقلب الفنان رامز جلال.

وكان الكابتن رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، ضيف حلقة أمس الثلاثاء، ضحية برنامج رامز فى الشلال وذلك في ثاني حلقات برنامج المقالب المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر”، والذي تم تصويره في إندونيسيا.

يذكر أن استضاف الفنان رامز جلال، الفنانة فيفي عبده، في أولى حلقات برنامج المقالب “رامز في الشلال” المذاع عبر فضائية “ام بي سي مصر”، والذي تم تصويره في إندونيسيا.

وقال رامز جلال، إنه اعتاد كل عام استضافة الفنانة فيفي عبده، قائلا “انا بستمتع بحلقة فيفي عبده، لما الكحل اللي في عنيها يمتزج بالروج ومكياجها يبوظ بشعر بالسعادة”.

وتابع، “أنا مش خايف عليكي يا فيفي. لانك ياما شوفتي معانا أهوال ووسطك لسه شغال”.

وقام فريق عمل البرنامج بإقناع الفنانة فيفي عبده بأنها ذاهبة إلى إندونيسيا لتصوير إعلان، إلا أنها كانت احدى ضحايا مقالب الفنان رامز جلال.

وطرحت قناة “mbc مصر”، البرومو الرسمي لبرنامج “رامز في الشلال” الذي يقدمه الفنان رامز جلال، في رمضان القادم.

وظهر ضيوف البرنامج، وهم يصرخون أثناء وقوعهم في الفخ، حيث يتعرضون للوقوع في الشلال وسط العديد من المواقف التي تجعلهم في حالة إنهيار، وفي نفس الوقت يظهر رامز على هيئة “غوريلا”.

ويعد البرنامج ضمن سلسلة البرامج التي يقدمها الفنان رامز جلال للمرة التاسعة على التوالي، ولاقت إعجاب الجماهير وأصبحت أساسية على مائدة الإفطار في شهر رمضان الكريم.


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