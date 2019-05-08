أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

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دعا العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة، قطر للتوقف عن ما وصفه بدعم وتمويل الإرهاب، وأن تفي بالشروط التي تم الإعلان عنها ونصت عليها الاتفاقيات التي أبرمت في هذا الإطار وكل ما تزامن معها من مطالب عادلة.

وقال إن المنامة ملتزمة بمواقفها الراسخة مع السعودية والإمارات ومصر المتمثلة في اتخاذ كافة الخطوات والإجراءات لصون أمن واستقرار المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها العاهل البحريني لدى استقباله في المنامة كبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي في المملكة لتهنئته بحلول شهر رمضان المبارك.

وجاء هذا الموقف من أعلى سلطة في البلاد بعد يوم واحد من إعلان قطر تلقي أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً من رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة (83 عامًا).

وسارعت البحرين في وقت سابق إلى إعلان أن الاتصال الذي أجراه رئيس الوزراء مع أمير قطر، ”لا يمثل الموقف الرسمي للمملكة ولا يؤثر على التزامها“ مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، القاضي بمقاطعة الدوحة.


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