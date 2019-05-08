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بالفيديو..فنانة شهيرة عن ظهورها عارية بقميص النوم: أيه المشكلة؟

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شمس
شمس

محمد فضل- متابعات

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الكويت

عارية

فنانة

شمس

قميص النوم

أثارت الفنانة الكويتية «شمس»، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأتها وظهورها في فيديو عبر برنامج “عائشة شو” الذي تقدمه المذيعة عائشة عثمان على قناة النهار المصرية، وهي تتحدث عن ظهورها بقميص نوم في فيديو كليب، مشيرة إلى أن العبرة بالخواتيم.

وقد تفاجأت عائشة برد شمس حول ظهورها بملابس نوم في احد كليباتها، حيث بررت شمس ذلك بأنها تمثل دور إمرأة إستغلها زوجها الذي يصرف كل نقوده على القمار، وهي في الكليب تمثل دور إمرأة موجودة في بيتها مع زوجها.

وعندما سألتها المذيعة عائشة عن ظهورها بملابس نوم في الكليب، قالت شمس ” وحدة في بيتها شنو أطلعها شنو لابسة ؟؟ وأضافت للمذيعة : إنتي تتكلمين بمثالية غبر موجودة “.

وتفاجأت عائشة حين قالت شمس في نهاية الفيديو “لابسة قميص نوم ولابسة عريان شو المشكلة.. أنا لابسة قميص نوم في الكليب حقي أنا كليبي أنا شو المشكلة”.


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