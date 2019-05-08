  • الأربعاء 08 مايو 2019
  • بتوقيت مصر09:02 م
بحث متقدم
اياكس وتوتنهام

بث مباشر.. مباراة أياكس وتوتنهام

ملك البحرين

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

احمد السبكي

ترحيل أحمد السبكي لمعسكر الأمن المركزي

علام

"علام" عن عدد ركعات التراويح: هكذا صلَّاها النبي

الفتاتان السعوديتان الهاربتان

تطورات مثيرة في قضية الفتاتين الهاربتين من السعودية

وائل جسار

رامز جلال يسخر من وائل جسار بألفاظ خارجه

الداعية عائض القرني

تعرف علي رد مرصد الإفتاء علي اعتذار القرني

اشتباكات بين اعضاء الاحزاب في السودان

اشتباكات بالأيادي والكراسي بين أعضاء الأحزاب السياسية السودانية

احمد السبكي

حبس أحمد السبكي عام بعد تهجمه علي موقع" صدي البلد"

خالد يوسف وهيثم الحريري

خالد يوسف وهيثم الحريري يضعون سمير صبري في مأزق

بالفيديو..فنانة شهير عن ظهروها عارية بقميص النوم: أيه المشكلة؟

الصفحة الأخيرة

شمس
شمس

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أضرار الامتناع عن وجبة الفطور وتناول الطعام قبل النوم

#

بالفيديو.. فنانة شهيرة:« أقسم بالله أنا المهدي المنتظر»

#

سر رفض «جريزمان» الانتقال إلى برشلونة

#

فنان شهير يدعو لمقاطعة دولة إسلامية: بيعاقبوا اللي بيزني أو الشاذ

الكويت

عارية

فنانة

شمس

قميص النوم

أثارت الفنانة الكويتية «شمس»، حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جرأتها وظهورها في فيديو عبر برنامج “عائشة شو” الذي تقدمه المذيعة عائشة عثمان على قناة النهار المصرية، وهي تتحدث عن ظهورها بقميص نوم في فيديو كليب، مشيرة إلى أن العبرة بالخواتيم.

وقد تفاجأت عائشة برد شمس حول ظهورها بملابس نوم في احد كليباتها، حيث بررت شمس ذلك بأنها تمثل دور إمرأة إستغلها زوجها الذي يصرف كل نقوده على القمار، وهي في الكليب تمثل دور إمرأة موجودة في بيتها مع زوجها.

وعندما سألتها المذيعة عائشة عن ظهورها بملابس نوم في الكليب، قالت شمس ” وحدة في بيتها شنو أطلعها شنو لابسة ؟؟ وأضافت للمذيعة : إنتي تتكلمين بمثالية غبر موجودة “.

وتفاجأت عائشة حين قالت شمس في نهاية الفيديو “لابسة قميص نوم ولابسة عريان شو المشكلة.. أنا لابسة قميص نوم في الكليب حقي أنا كليبي أنا شو المشكلة”.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» صور.. تحطم طائرة ركاب بمطار ميانمار
» "السراج" يوجه رسالة لمدن سيطرة "حفتر"
» رامز جلال يسخر من وائل جسار بألفاظ خارجه
» تعرف علي رد مرصد الإفتاء علي اعتذار القرني
» ارتفاع جديد في الدين الخارجي لمصر
» اشتباكات بالأيادي والكراسي بين أعضاء الأحزاب السياسية السودانية
» خالد يوسف وهيثم الحريري يضعون سمير صبري في مأزق
» رد ناري من "mbc " " على وقف عرض "رامز في الشلال"
» حبس أحمد السبكي عام بعد تهجمه علي موقع" صدي البلد"
» ضيف غير متوقع اليوم مع "رامز في الشلال"
» المشهد الممنوع من العرض لـ" محسنة توفيق"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:36

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)