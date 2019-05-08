مبعوث "ترامب" ينفي ضم سيناء لـ"صفقة القرن"

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أعاد جيسون جرينبلات، مبعوث الرئيس الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط، نشر تغريدة سابقة له على موقع "تويتر" بشأن موقف أرض سيناء من صفقة السلام المزعومة فى الشرق الأوسط والتى عُرفت باسم "صفقة القرن".

وكتب "جرينبلات"، على حسابه بموقع تويتر، اليوم الأربعاء: "من الغريب أننى لازلت اسمع تقارير عن هذا (فى إشارة إلى المزاعم الخاصة بسيناء) - تغريدتى الأصلية لاتزال باقية".

وفى وقت سابق أكد "جرينبلات"، أن ما يثار بشأن تضمن خطة السلام إعطاء جزءا من سيناء (وهو مصري) إلى غزة،  غير صحيح، مبديًا تعجبه ممن ينشرون تلك القصص الوهمية وهم لا يعرفون شيئًا عن الخطة.


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