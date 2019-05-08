  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:07 ص
بحث متقدم
تركي

«آل الشيخ» يثير الجدل بقصيدة ساخرة.. من المقصود؟

اياكس وتوتنهام

ريمونتادا تاريخية.. توتنهام يضرب موعدًا مع ليفربول بنهائي الأبطال

الإفتاء

"الإفتاء": "القرني" قدم شهادة للتاريخ

صلاح

"جون سينا" ونجوم العالم يحتفون بـ"صلاح"

ترامب

مبعوث "ترامب" ينفي ضم سيناء لـ"صفقة القرن"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن 1400سجين من دولة أخرى

المجلس العسكري السوداني

شاهد..خناقة بالكراسي في اجتماع المجلس العسكري السوداني

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: طاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة

ترامب

ترامب يوقع عقوبات جديدة على إيران ‎

ملك البحرين

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

وزير الخارجية السعودية يستقبل سفير الولايات المتحدة

عرب وعالم

إبراهيم العساف
إبراهيم العساف

وكالات

أخبار متعلقة
#

بومبيو: العراق وعد بـ«حماية» المصالح الأمريكية

#

بومبيو يبحث مع السعودية "المستجدات الإقليمية والدولية"

#

بعد شغور عامين.. سفير واشنطن يتولي منصبه بالرياض

#

أول تعليق من روسيا على قرار أمريكا بشأن الجولان

استقبل وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، سفير أمريكا المعين مؤخرا لدى المملكة جون أبي زيد.

واستلم العساف أوراق اعتماد أبي زيد، قبل أن يتم تقديمها للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء.

وسيشغل أبي زيد المنصب الشاغر منذ بداية عهد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، إذ كان السفير جوزيف ويستفال، آخر سفير لواشنطن في الرياض، وقد ترك منصبه في يناير/كانون ثاني من عام 2017.

وسيكون أمام السفير الأمريكي عدة تحديات أبرزها قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وحرب اليمن وغيرها من القضايا التي أثرت على علاقة البلدين مؤخرا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تعلن صفقة أسلحة جديدة للسعودية
» رسميًا.. روبرتو جارسيا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
» واشنطن: على "عسكري السودان" نقل السلطة
» الإمارات ترد على إضراب أحمد منصور
» حقيقة رحيل «لاسارتي» عن تدريب الأهلي
» ممدوح عباس: تأجيل مباريات الزمالك بالدوري «دلع»
» صور.. تحطم طائرة ركاب بمطار ميانمار
» "السراج" يوجه رسالة لمدن سيطرة "حفتر"
» رامز جلال يسخر من وائل جسار بألفاظ خارجه
» تعرف علي رد مرصد الإفتاء علي اعتذار القرني
» ارتفاع جديد في الدين الخارجي لمصر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)