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الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن 1400سجين من دولة أخرى

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السعودية

سجن

الملك سلمان

إثيوبيا

افراج

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية أن السلطات السعودية أفرجت عن 1400 إثيوبي من سجون المملكة.

وأكدت الخارجية الإثيوبية في بيان لها، أن أديس أبابا ستعيد مواطنيها إلى الوطن، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يعود 300 إثيوبي من أصل 1400 مفرج عنهم من السعودية، مساء اليوم الأربعاء.

ويأتي هذا تنفيذًا لأوامر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بالعفو عن بعض السجناء المحكومين في الحق العام، بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتضمن الأمر الملكي العفو عن المحكومين الذين تنطبق عليهم القواعد المخصصة لهذا العفو، وقد تم إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذ الأمر وفق القواعد".

كما أصدر الملك سلمان، أمرا ملكيا بالعفو عن بعض المساجين وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم. ويشمل قرار العفو الملكي الإفراج عن جنسيات مختلفة بينهم مصريون وكبار سن وذوي احتياجات خاصة والمحكوم عليهم في قضايا المخدرات وعقوق الوالدين.

وتجدر الإشارة إلى أن السعودية أوقفت في السنوات الأخيرة آلاف الإثيوبيين لدخولهم أراضي المملكة بصورة غير شرعية.

وحسب معطيات المنظمات التي تتابع الهجرة في المنطقة، فإن عدد الإثيوبيين الذين هاجروا من بلادهم إلى دول الشرق الأوسط خلال الفترة من 2006 إلى 2014، بلغ نحو 334 ألف شخص.

وأثيوبيا ثاني اكبر دول افريقيا لجهة عدد السكان وبين أفقر دول القارة.

ورغم النمو الاقتصادي السريع في السنوات الاخيرة، يحاول كثير من الاثيوبيين التوجه الى الخارج وخصوصا السعودية والكويت، حتى بدون تأشيرات ومرورا باليمن الذي يشهد حربا.

وهاجر نحو 334 ألف اثيوبي الى الشرق الاوسط بين 2006 و2014، بحسب مجموعة منظمات دولية ترصد المهاجرين من شرق إفريقيا واليمن.


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