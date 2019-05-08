» واشنطن: على "عسكري السودان" نقل السلطة

08 مايو 2019 - 10:09 م

دعت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، المجلس العسكري الانتقالي في السودان للإسراع بنقل السلطة لحكومة مدنية، والتوصل لاتفاق مع قوى الاحتجاج التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير الشهر الماضي.

وقال بيان للخارجية الأمريكية إن نائب وزير الخارجية، جون سوليفان، أجرى اتصالا برئيس المجلس الانتقالي العسكري، الجنرال عبد الفتاح البرهان، دعم فيه دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب السوداني للحرية والديمقراطية والمستقبل المزدهر، وحث المجلس على التحرك بسرعة نحو تشكيل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون، منوها لالتزام البرهان بذلك".

كما حث سوليفان المجلس العسكري السوداني على "التوصل لاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير يعكس رغبة شعب السودان"، وناشده "احترام حقوق كافة الأشخاص"، و"السماح بالاحتجاجات السلمية".

ويشهد السودان، حاليا، مرحلة انتقالية بعد عزل البشير، يوم 11 أبريل الجاري، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.