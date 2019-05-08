  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر12:10 ص
بحث متقدم
تركي

«آل الشيخ» يثير الجدل بقصيدة ساخرة.. من المقصود؟

اياكس وتوتنهام

ريمونتادا تاريخية.. توتنهام يضرب موعدًا مع ليفربول بنهائي الأبطال

الإفتاء

"الإفتاء": "القرني" قدم شهادة للتاريخ

صلاح

"جون سينا" ونجوم العالم يحتفون بـ"صلاح"

ترامب

مبعوث "ترامب" ينفي ضم سيناء لـ"صفقة القرن"

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بالعفو عن 1400سجين من دولة أخرى

المجلس العسكري السوداني

شاهد..خناقة بالكراسي في اجتماع المجلس العسكري السوداني

أحمد الطيب شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: طاعة الزوجة لزوجها ليست مطلقة

ترامب

ترامب يوقع عقوبات جديدة على إيران ‎

ملك البحرين

أول تعليق لملك البحرين على اتصال رئيس وزرائه بأمير قطر

حقيقة رحيل «لاسارتي» عن تدريب الأهلي

الرياضة

لاسارتي
لاسارتي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تفاصيل الجلسة النارية بين "الخطيب" و "لاسارتي"

#

«آل الشيخ» يعلق على تصريحات«متعب»:«مجبتش حاجة من عندي»

#

تعرف على 3 مدربين يتفاوض معهم الأهلي لخلافة لاسارتي

#

فنانة شهيرة تكشف حقيقة اعتناقها الإسلام

المصريون

الاهلى

عبد الحفيظ

لاسارتي

نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ما تردد عن رحيل مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، والتفاوض مع مدير فني آخر.

وقال «عبد الحفيظ»، رحيل الأوروجوياني لاسارتي عن قيادة الأهلي كلام عارٍ تمامًا من الصحة، ويأتي ضمن “حملة ممنهجة” للتأثير على الجهاز الفني ولاعبيه خلال المرحلة القادمة والحاسمة في تحديد لقب بطل الدوري.

وأضاف أن المدير الفني للأهلي ولاعبيه لديهم الوعي الكافي لمثل هذه الأمور التي تحاول أن تنال من استقرار الفريق وزعزعة ثقة اللاعبين، مؤكدًا أن مثل هذه الشائعات لا تزيد كل منظومة العمل إلا الإصرار والتركيز على بذل جهدها بالكامل للحفاظ على لقب بطولة الدوري.

وأوضح عبد الحفيظ، أن الجهاز الفني واللاعبين لم ولن يلتفتوا لمثل هذه الشائعات، خاصة وأنهم يدركون جيدًا الهدف الرئيسي منها بشأن ضرب استقرار الفريق وتعطيل مسيرته، مؤكدًا أن الجميع لديه الخبرة الكافية للتعامل مع مثل هذه الشائعات التي تستهدف تعطيل الفريق عن هدفه في الحفاظ على اللقب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» فرنسا تعلن صفقة أسلحة جديدة للسعودية
» رسميًا.. روبرتو جارسيا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر
» واشنطن: على "عسكري السودان" نقل السلطة
» الإمارات ترد على إضراب أحمد منصور
» حقيقة رحيل «لاسارتي» عن تدريب الأهلي
» ممدوح عباس: تأجيل مباريات الزمالك بالدوري «دلع»
» صور.. تحطم طائرة ركاب بمطار ميانمار
» "السراج" يوجه رسالة لمدن سيطرة "حفتر"
» رامز جلال يسخر من وائل جسار بألفاظ خارجه
» تعرف علي رد مرصد الإفتاء علي اعتذار القرني
» ارتفاع جديد في الدين الخارجي لمصر

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • فجر

    03:35 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)