أمريكا: لا نريد حربًا مع إيران

08 مايو 2019 - 10:53 م

أكد البيت الأبيض، الأربعاء، أن الولايات المتحدة لا تريد حربًا مع إيران، رغم تصاعد التوتر بين الجانبين في الآونة الأخيرة.

وقالت متحدثة البيت الأبيض، سارة ساندرز، في مؤتمر صحفي: "لا أظن أن أحدًا يسعى إلى خوض حرب من أي نوع، مع أي طرف آخر".

وأضافت "لكن الرئيس (دونالد ترامب) ما يزال متمسكا بموقفنا تجاه إيران"، دون تفاصيل إضافية.

يشار أن الولايات المتحدة أعلنت، الإثنين، نشر حاملة طائرات وسفنًا قاذفة في الشرق الأوسط، ما أثار مخاوف من قرب اندلاع حرب بالمنطقة وسط توتر شديد بين واشنطن وطهران.

والأربعاء، قال برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص لإيران، في تصريحات صحفية إن أي هجوم من جانب إيران على القوات الأمريكية أو حلفائها في الشرق الأوسط سيُقابل بالقوة.

وقال هوك: "لا نريد حربا مع إيران، لكننا سنواصل ممارسة أقصى ضغط ممكن عليها إلى أن تغير سلوكها".

والثلاثاء، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن إيران وميليشيات تابعة لها تستعد لمهاجمة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.