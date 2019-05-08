» رسميًا.. روبرتو جارسيا مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

08 مايو 2019 - 11:23 م

حصل هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توقيع الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، لقيادة المنتخب الوطني الأول حتى بطولة العالم السابعة والعشرين التي تستضيفها مصر في يناير عام 2021.

جاء التعاقد مع المدير الفنى الإسبانى الجديد بحضور وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحى، وهشام نصر رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، و مؤمن صفا أمين صندوق الاتحاد، وعلاء السيد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية المصرية.

ويتولى حاليا المدرب الإسبانى منصب المدير الفني لنادى فاردار المقدونى، ووصل بالفريق مؤخرا الى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أوروبا، وسوف يقود المدير الفنى الجديد تدريبات المنتخب الوطنى بعد انتهاء مبارياته مع الفريق المقدوني بدوري الأبطال، على أن يحضر الى مصر لقيادة المنتخب ووضع البرنامج التدريبى استعدادا لكأس الأمم الإفريقية القادمة المقرر إقامتها فى تونس خلال شهر يناير 2020 مع وضع برنامج عام يضم خطة العمل حتى بطولة العالم للرجال لكرة اليد المقرر إقامتها فى مصر عام 2021.

روبرتو جارسيا باروندو هو أحد أبرز المدربين الواعدين على ساحة كرة اليد الأوروبية حاليا وهو أحد خريجى مدرسة المدرب الإسبانى الاسطورى كارلوس باستور و هى نفس مدرسة التدريب و أسلوب اللعب التى عمل بها المدرب السابق للمنتخب الوطنى ديفيد ديفيز.

وقد استطاع روبرتو باروندو أن يتغلب على أستاذة الأسبوع الماضى ووصول بفريق فاردار المقدونى الى الدور قبل النهائى لدورى ابطال أوروبا وذلك بعد قيادته الفريق المقدونى بتحقيق العديد من الانتصارات على فرق كبيرة و مدربين كبار فى أوروبا وذلك رغم رحيل معظم نجوم فريق فاردار المقدونى العام الماضى.

وكان هناك العديد من العروض للمدرب الاسبانى منها تدريب منتخب روسيا و منتخب المجر و منتخب بولندا، إلا أن مجلس إدارة اتحاد اليد بدأ المفاوضات بجدية مع روبرتو جارسيا باروندو و نجحوا فى التعاقد مع المدرب.