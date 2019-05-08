«آل الشيخ» يثير الجدل بقصيدة ساخرة.. من المقصود؟

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ال الشيخ

المصريون

بيراميدز

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، قصيده ساخرة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وجاءت كلمات القصيدة الجديدة كالتالي:

خسرتني للأبد.. وكلمه وقولتها لعبت مع الأسد.. يبقى استحمل بقى سابق وحذرتك.. حاسب من قسوتي إن قلت مش عايزك.. ما ارجعش في كلمتي ونصيحة من قلبي.. إبعد عن سكتي......».

واستعار آل الشيخ في كلماته الجديدة، جملته الشهيرة التي أطلقها مع الإعلامي أحمد شوبير، حينما كان يتولى منصب الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، والتي قال خلالها: «اللي يلعب معانا يستحمل».

وتبدو قصيدة آل الشيخ الجديدة موجهة وساخرة أكثر منها كلمات لأغنية من الممكن تحويلها لعمل فني، مثلما حدث من قبل مع الهضبة عمرو دياب، في أغنية ما أقدرش ع النسيان التي تم طرحها الشهر الماضي، أو أغنية أكسجين الروح اللتين طرحهما محمد حماقي في ألبومه الأخير.

يذكر أن مالك نادي بيراميدز، حصل على جائزة أفضل شاعر عربي عام 2018، وفقًا لاستفتاء مجلة «دير جيست» السنوي.

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