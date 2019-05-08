«جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دجلة

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الزمالك

وادى دجلة

جروس

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس، قائمة فريقه لمواجهة وادى دجلة، غدًا الخميس، على ملعب بتروسبورت، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر مسابقة الدورى.

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة كلا من:

في حراسة المرمى : محمود  عبد الرحيم جنش - عماد السيد

في خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي  الونش - محمد عبد السلام - كماتشو - بهاء مجدي - عبد الله جمعه

في خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – احمد سيد  زيزو - يوسف اوباما - محمود  عبد المنعم كهربا - محمد ابراهيم - ايمن حفني - ابراهيم حسن

حميد احداد - عمر السعيد في خط الهجوم


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