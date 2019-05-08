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فرنسا تعلن صفقة أسلحة جديدة للسعودية

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فلورنس بارلي
فلورنس بارلي

وكالات

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أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، اليوم الأربعاء، أن حكومة بلادها وافقت على صفقة أسلحة جديدة للسعودية.

وقالت بارلي، في مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم" المحلي، إنه "سيتم شحن الأسلحة الجديدة على سفينة شحن سعودية من المقرر أن تصل، الأربعاء، إلى ميناء لوهافر الفرنسي"، حسبما نقلت قناة (فرانس 24).

وأضافت "سيجري تحميل شحنة الأسلحة بموجب عقد تجاري"، دون أن تحدد أنواع الأسلحة.

وبسؤالها عن إمكانية استخدام تلك الأسلحة في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن، ردت بارلي، "على حد علم حكومتنا، ليست لدينا أدلة تفيد أن ضحايا في اليمن سقطوا نتيجة استخدام أسلحة فرنسية".

وتصر باريس على التأكيد باستمرار أن هذه الأسلحة لا تستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على خط الجبهة.

وللعام الخامس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر2014.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني.

وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادّة هي الأسوأ في العالم، وبات معظم سكان البلد العربي بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب الأمم المتحدة.


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