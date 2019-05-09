هذه حقيقة أصول معتز مطر ومحمد ناصر الإخوانية

09 مايو 2019 - 12:26 ص

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الإخواني علي عشماوي قال في أحد كتبه أن جماعة الإخوان المسلمين قامت بتشويه صورة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN "، اليوم الأربعاء، أن عشماوي أكد أن القيادي الإخواني كمال السنانيري اجتمع بشباب الإخوان وأخبرهم أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باع القضية الوطنية التي ظل المصريين طوال عمرهم يدافعون عنها .

وأوضح "الديهي"، أن السنانيري أخبر شباب الإخوان أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر أعطي للإنجليز أكثر مما كانوا يحلمون حيث منحهم قاعدة عسكرية ، كما أنه باع القضية الفلسطينية .

وعقب "الديهي"، على هذا الأمر قائلا :" والله كأن معتز مطر بيتكلم نفس الغباء والطريقة والسيناريو، غباء معتز مطر ومحمد ناصر طلع له أصول من زمان من قادة الإخوان ، غباء من سابع جد"، حسب قوله.

وقال إن علي عشماوي أكد أن عملية البيعة تتم في غرفة مظلمة تبدأ بالحديث عن جماعة الإخوان و أهدافها وتاريخها، ثم تتلاقى أيدي البايع والمبايع.

وأشار "الديهي"، إلى أن علي عشماوي قال إنه يتم القسم على السمع والطاعة والدم خلال عملية المبايعة، حيث يضع المبايع يده على المصحف واليد الأخرى على السلاح.

وتابع "الديهي": "علي عشماوي سلم المبايعة لمحمود زينهم ، الذي قام باغتيال محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر حينها".

وتابع أن "عشماوي" كان يروج شائعات تؤكد أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويحصل على الأوامر منهم.

وأضاف أنه كشف في كتابه "التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين"، عن خطة الجماعة لإفساد ثورة 23 يوليو عام 1952والإستيلاء على السلطة.

وأوضح "الديهي"، أن الخطة كانت تقوم على أكثر من العنصر ، العنصر الأول يتمثل في تأمين الجيش من خلال بعض الإخوان الملتحقين به .

وأشار إلى أن العنصر الثاني يتمركز في القبض على الشخصيات الهامة في المحيط السياسي والتي لها ثقل في النظام، وإذا لم يتمكنوا من القبض عليهم يقومون باغتيالهم .

وأكد "الديهي"، أن الإخوان وضعوا في خططتهم أن يقوم المنتمون لهم في جميع محافظات مصر بالاستيلاء على أقسام الشرطة والمباني الهامة الموجودة في كل محافظة.

وتابع :"كان من ضمن الخطة أن تقوم مجموعات الإخوان الوافدة من المحافظات بالانضمام للإخوان في القاهرة وأن يستولون على المباني الهامة بها، ويستولون علي مبني الإذاعة و التلفزيون، و أن يقطعوا جميع الطرق المؤدية من ثكنات الجيش للقاهرة".