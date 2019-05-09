المسؤول القطري الذي أهان المصريين يتراجع: لم أقصد .. ومرحبا بكم

09 مايو 2019 - 06:22 ص

تراجع أكبر الباكر - أمين مجلس السياحة بقطر ورئيس الخطوط القطرية - عن تصريحاته التي أهان فيها المصريين قبل أيام.



وقال "الباكر" في تصريحات له: "تحدثت بشكل عاطفي للصحافة وكانت تعليقي كقطري عاطفي لايمثلني بشكل رسمي، وتم اقتطاع تصريحاتي خارج عن سياقها ولم اكن أعنيها بالشكل الحرفي ولدينا بالخطوط القطرية 750 موظف من الجنسية المصرية ومنهم من كبار المدراء والموظفين ونرحب بأشقائنا من #مصر".



وكان "الباكر" قد وصف المصريين بـ"الأعداء" ، مؤكدًا أن بلاده لن تعطيهم تأشيرات للدخول إلى الدوحة.