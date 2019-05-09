» بالفيديو.. فنانة شهيرة: "أنا حمارة وكذابة"

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شمس الكويتية
شمس الكويتية

متابعات-علا خطاب

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فاجأت الفنانة شمس الكويتية متابعيها بالكثير من التصريحات "الصادمة" التي أطلقتها، خلال حلولها ضيفة على برنامج "عايشة شو".

ومن تلك التصريحات ما كشفته عن عمليات التجميل التي أجريت لها، إذ أكدت أنها طلبت من خلال إحداها تغيير شكل أنفها لكي يظهر بطريقة أفضل أمام الكاميرا.

وقالت رداً على سؤال عما إذا كانت تشعر بالندم على ذلك إنه ليس شعوراً بالندم متسائلة "ليه؟ عشان مين؟" ومضيفة: "عشان الكاميرا، أنا كذابة، غباوة".

وأعربت عن استغرابها الرغبة في تغيير الهوية التي منحها الله، كاشفة عن أنها فعلت ذلك من أجل الكاميرا ولكي يراها الآخرون بشكل أجمل.

واعتبرت ذلك خطوة غبية واصفة نفسها بـ”الحمارة” ومعربة عن عدم رضاها على عمليتيّ أنفها و”ابتسامة هوليوود”.


شاهد الفيديو ..

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