» شاهد.. تعذيب قطة حتى الموت يشعل مواقع التواصل

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الجمعة

الأرصاد

أحمد عبد العال

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لمجموعة من الشباب فى الغربية يشعلون النار فى قطة حتى الموت.

وأثارت الواقعة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعرب عدد من النشطاء استيائهم من تلك الأفعال والحالة التي ظهر عليها الشباب بالفيديو من السعادة والسرور، لدرجة أنهم نشروا الفيديو على سبيل الفرحة مطالبيهم بتقديم للمحاكمة.

وقال حساب"ه.م"، أحد أهالي طنطا: "يجب أن يعاقب هؤلاء الصبية على فعلتهم ويتم محاسبتهم، وإلا قاموا بعد ذلك بإشعال النيران في أطفالنا بالشارع".

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