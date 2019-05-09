» الأهلى يعدل زيه الاحتياطي.. ويتعاقد مع شركة لتطوير "التتش"

09 مايو 2019 - 10:29 ص

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى على التعاقد مع إحدى الشركات الأوروبية لتطوير ملعب التتش بدءًا من الموسم المقبل، وتحديدًا خلال فترة توقف المسابقة المحلية سواء خلال كأس الأمم الأفريقية، وفترة توقف الدورى قبل انطلاق الموسم وذلك لتعديل أرضية الملعب وتحديثها بالشكل الأفضل تفادياً لشكاوى الإصابات التى نتجت عن سوء أرضية الملعب الموسم الحالي

وأوضح مصدر مطلع أن التعاقد مع الشركة الأوروبية سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الاتفاق على التفاصيل المالية مع الشركة صاحبة الخبرات فى هذا المجال، ونفذت العديد من الملاعب فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

فى سياق مختلف، اعتمدت إدارة الكرة بالنادى مليوناً و600 ألف جنيه لتوريدات الملابس الجديدة فى الموسم المقبل، وذلك بعد الاستقرار بشأن الملابس الجديدة والتصميمات الحديثة، وكذلك ملابس التدريب وغيرها من الأمور.

وحرصت إدارة الكرة على رصد هذا المبلغ بشكل واضح من بداية الموسم لشراء كميات إضافية من الملابس وزى التدريبات تفادياً لأى عجز حدث الموسم الحالى مع الشركة الراعية الجديدة للملابس والتى تعاقدت مع الفريق فى وقت قصير بعد رحيل سبورتا السعودية وفسخ تعاقدها مع الأهلى

وتم الاستقرار على إلغاء الزى الاحتياطى للفريق من اللون الأزرق وذلك بشكل نهائى مع نهاية الموسم الجارى، كما تم تحديد لونين آخرين بديلين للون الأحمر هما اللون الرصاصى وهو الذى سيشارك به الأهلى كزى احتياطى محلياً، واللون الأسود الذى سيشارك به الفريق أفريقياً كزى بديل للون الأحمر، وتم تعديل تصميمات الزى، وألوانه الثلاثة حتى اللون الأحمر وسيكون بمثابة مفاجأة من حيث الشكل، ويتضمن جوانب تشير إلى تاريخ النادى وزعامته الأفريقية والمحلية، فضلاً عن أن الخامات المستخدمة هى الأكثر تطوراً فى السوق العالمية للملابس الرياضية فى الموسم الحالى.