  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر11:12 ص
بحث متقدم
عشماوي

تفاصيل تنشر لأول مرة عن خطة الإخوان لإفساد ثورة يوليو

توقف حركة القطارات

50 مليون مواطن "زوغوا" من دفع تذاكر القطار

السعودية

السعودية تقر نظاما جديدا لإقامة الأجانب على أراضيها

زايد

شاهد.. أول ظهور للرئيس الإماراتي بعد غياب

الشيخ محمد محمود الطبلاوى

"الطبلاوي" يكشف لأول مرة سر هجومه على وزير سابق

قطة (أرشيفية)

شاهد.. تعذيب قطة حتى الموت يشعل مواقع التواصل

دولار

أعلى سعر صرف للدولار بالبنوك

الجاني والمجني عليها

مفاجآت جديدة في قضية "شهيدة الشرف" بمدينة نصر

آيتن عامر

علقة ساخنة من فنانتين شهيرتين لـ"آيتن عامر" .. هذه قصتها

أكبر الباكر

المسؤول القطري الذي أهان المصريين يتراجع: لم أقصد .. ومرحبا بكم

الأهلى يعدل زيه الاحتياطي.. ويتعاقد مع شركة لتطوير "التتش"

الرياضة

ملعب التتش بالأهلى
ملعب التتش بالأهلى

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

بالأسماء.. 8 رعاة جدد للنادي الأهلي

#

شركة صينية لتركيب توربينات «سد النهضة»

#

مران قوي للغائبين عن مباراة الأهلي وفيتا كلوب

#

الصين تتدخل لاستكمال بناء سد النهضة

استقر مجلس إدارة النادى الأهلى على التعاقد مع إحدى الشركات الأوروبية لتطوير ملعب التتش بدءًا من الموسم المقبل، وتحديدًا خلال فترة توقف المسابقة المحلية سواء خلال كأس الأمم الأفريقية، وفترة توقف الدورى قبل انطلاق الموسم وذلك لتعديل أرضية الملعب وتحديثها بالشكل الأفضل تفادياً لشكاوى الإصابات التى نتجت عن سوء أرضية الملعب الموسم الحالي

وأوضح مصدر مطلع أن التعاقد مع الشركة الأوروبية سيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الاتفاق على التفاصيل المالية مع الشركة صاحبة الخبرات فى هذا المجال، ونفذت العديد من الملاعب فى فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

فى سياق مختلف، اعتمدت إدارة الكرة بالنادى مليوناً و600 ألف جنيه لتوريدات الملابس الجديدة فى الموسم المقبل، وذلك بعد الاستقرار بشأن الملابس الجديدة والتصميمات الحديثة، وكذلك ملابس التدريب وغيرها من الأمور.

وحرصت إدارة الكرة على رصد هذا المبلغ بشكل واضح من بداية الموسم لشراء كميات إضافية من الملابس وزى التدريبات تفادياً لأى عجز حدث الموسم الحالى مع الشركة الراعية الجديدة للملابس والتى تعاقدت مع الفريق فى وقت قصير بعد رحيل سبورتا السعودية وفسخ تعاقدها مع الأهلى

وتم الاستقرار على إلغاء الزى الاحتياطى للفريق من اللون الأزرق وذلك بشكل نهائى مع نهاية الموسم الجارى، كما تم تحديد لونين آخرين بديلين للون الأحمر هما اللون الرصاصى وهو الذى سيشارك به الأهلى كزى احتياطى محلياً، واللون الأسود الذى سيشارك به الفريق أفريقياً كزى بديل للون الأحمر، وتم تعديل تصميمات الزى، وألوانه الثلاثة حتى اللون الأحمر وسيكون بمثابة مفاجأة من حيث الشكل، ويتضمن جوانب تشير إلى تاريخ النادى وزعامته الأفريقية والمحلية، فضلاً عن أن الخامات المستخدمة هى الأكثر تطوراً فى السوق العالمية للملابس الرياضية فى الموسم الحالى.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بالفيديو.. صرصور يتسلق على كتف الرئيس الفلبينى
» مشروب يمنع العطش فى رمضان تعرف على مكوناته؟
» هل يُبطل التاتو الصيام؟.. الإفتاء تجيب!
» حكم "تعطر" المرأة في صيام رمضان
» رسالة غامضة لفنانة شهيرة: "مش هلبس فستان الفرح تاني"
» الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس السبت
» الأهلى يعدل زيه الاحتياطي.. ويتعاقد مع شركة لتطوير "التتش"
» شاهد.. تعذيب قطة حتى الموت يشعل مواقع التواصل
» بالفيديو.. فنانة شهيرة: "أنا حمارة وكذابة"
» تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة
» حريق هائل داخل شقة سكنية فى الصف

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • ظهر

    11:56 ص

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)