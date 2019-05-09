» الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس السبت

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قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك نشاطا لحركة الرياح على جنوب الصعيد، مع وجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف عبد العال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على شاشة القناة الأولى، أنّ طقس اليوم معتدل على أنحاء الجمهورية كافة، وأنّ درجات الحرارة أقل من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.

واشار رئيس "الأرصاد الجوية" إلى أنّ الطقس مستمر حتى غدٍ الجمعة، على أنّ يشهد طقس السبت ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.


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