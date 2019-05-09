» هل يُبطل التاتو الصيام؟.. الإفتاء تجيب!

09 مايو 2019 - 10:44 ص

أعلنت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، على "فيس بوك"، حكم رسم "التاتو" في رمضان.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التاتو بنوعية، الوخز بالإبر أو برسم الحناء، لا يبطل الصيام أو الصلاة، ويجب على صاحبتهما الوضوء والصلاة وأداء الصيام.

وتابع أن التاتو أنواع منه ما يستخدم عن طريق الوخز بالإبر وسحب الدم وإدخال ألوان وأصباغ وهو محرم، لأنه يحبس الدم داخل الجسم ويعد "نجاسة".

وأضاف أن "تاتو الرسم، جائز لا شيء فيه، لأنه لا يوجد به وخز بالأبر".