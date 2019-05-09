ضبط كميات كبيرة من الدواجن الفاسدة قبل بيعها للمواطنين

09 مايو 2019 - 10:56 ص

تمكنت مباحث التمويت من ضبط كميات من الدواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل محل قبل بيعها للمواطنين في المقطم.

كانت معلومات وردت لمباحث التموين مفادها قيام مالك محل لتجارة الدواجن ومصنعاتها بدائرة قسم شرطة المقطم، لحيازته وتجميعه كميات من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المحل وكمية قدرها 415 كيلو جرام "مقطعات دواجن، كبد قوانص، دهون حيوانية") معبأة داخل عبوات غير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير ظاهر في خواصها الطبيعية وفقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.