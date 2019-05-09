"الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

09 مايو 2019 - 11:07 ص

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تقديم بلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رئيس نادي الزمالك بتوجيه اتهامات مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند.

وتضمن البلاغ اتهام المذكور بتحريض الجماهير واستغلال شعبية النادي، في ترويع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه اتهامات وألفاظ نابية.

وأكد المجلس أن قراراته التي صدرت مسبقًا بحق رئيس النادى والبرامج التي ظهر فيها، كانت بسبب التلفظ بألفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل، وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض.

وأشار المجلس إلى تأكيده الدائم على أن قراراته ليست فوق القانون وأنها قابلة للطعن عليها وأنه يلتزم بكل أحكام القضاء المتعلقة بأي من قراراته.