» بالفيديو.. عادات وطقوس مصرية في رمضان

09 مايو 2019 - 11:16 ص

عرض التليفزيون المصري، تقريرا عن أهم العادات والطقوس التي يقوم بها المصريون في أيام شهر رمضان الكريم، مثل توزيع التمور والمشروبات على المارة في الشوارع.



وقال أحد المشاركين في هذه الأعمال، إنهم يوزعون المياه في السحور على المارة في الشارع، ويشعرون بأن هذا من أجواء شهر رمضان و أن هذا بالنسبة لهم عمل خير.



وأكد أخر أن إفطار الصائمين يقوم به منذ 8 سنوات، مشددًا علي أنه اعتاد على ذلك كل عام.



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