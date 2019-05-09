» حقيقة انتشار"البطيخ المسرطن" في الأسواق

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البطيخ أحد الفواكه المفضلة لدى الكثير من المصريين خلال شهر الصيف، كما أنه يعتبر أحد الأصناف الأساسية على مائدة السحور، لأن المياه تشكل 90% من تكوينه، لكن بمجرد طرحه بالأسواق مؤخرًا لاحقته شائعات، كعادته السنوية، ما أصاب بعض الزبائن بالقلق من شرائه.

بدوره، أكد  الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الأراضي والمياه في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد بطيخ "مسرطن"، كما شيع مؤخراً.

وتابع :" البطيخ الموجود في الأسواق حالياً، هو بطيخ الصوبات الزراعية والأنفاق، هناك زراعة مبكرة للبطيخ تتم فى فصل الشتاء داخل الصوبات والأنفاق الزراعية، ويتم طرحه بمنتصف أبريل، نافياً احتواءه على أى مبيدات كيميائية، نظراً لوقف رشها قبل حصاده بأسبوعين.

وتتراوح أسعاره بين 8 و15 جنيهاً للكيلو، وتخشى السيدات على أطفالهن من الإصابة ببعض الأمراض، ومنها الإسهال والنزلة المعوية إثر تناوله.


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