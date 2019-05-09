"ميدو" يستنجد بـ"فيفا" لإفطار اللاعبين في رمضان

09 مايو 2019 - 11:20 ص

غرد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق للوحدة السعودي، سلسلة تغريدات يطالب فيها من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسرعة التدخل ومنع اللاعبين من المشاركة في المباريات التي ستقام في شهر رمضان وهم صائمون، حتى لا يتعرض أحدهم لمخاطر قد تصل إلى الموت.

وكتب "ميدو" عبر "تويتر": «من وجهة نظري يجب منع اللاعبين من خوض مباريات أثناء الصيام، في ظل التحديات والمطالبات التي يجب أن يحققوها، والتي بدورها تطلب أن يكون اللاعب في أفضل مستوياته».

وأضاف: «لا نريد أن نشاهد أحدهم يموت، قبل أن تتحرك الجهات المسؤولة لمنع اللاعبين من فعل ذلك، من فضلكم تحركوا لإنهاء تلك الظاهرة، خاصة في تلك المراحل الحاسمة بجميع الدوريات».

وأوضح: «أعلم كم الهجوم الذي سأتعرض له، خاصة أنني أنتمى للديانة الإسلامية، ولكن كل ذلك لا يغير وجهة نظري في ضرورة منع شباب لا تتخطى أعمارهم الـ19عاماً، لا يمكنهم الركض كل هذه المسافات من دون تناول طعام لمدة تزيد على 18 ساعة».

واختتم حديثه عن تلك الظاهرة بمناشدة فيفا ويويفا بسرعة التدخل لمنع اللاعبين من الصيام قبل أن يتسبب ذلك في وفاة أي لاعب منهم.



