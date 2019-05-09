  • الخميس 09 مايو 2019
  • بتوقيت مصر01:04 م
بحث متقدم
جنش

"كاف" يصدم الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

مجلس الوزراء

حقيقة تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب

الافراج عن 120 مسجونا بمناسبة عيد الاضحى

الإفراج عن 479 سجينا بمناسبة عيد تحرير سيناء

ميدو

"ميدو" يستنجد بـ"فيفا" لإفطار اللاعبين في رمضان

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قراران جمهوريان جديدان.. تعرف عليهما

ارشيف

"الأعلى للإعلام" يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

عشماوي

تفاصيل تنشر لأول مرة عن خطة الإخوان لإفساد ثورة يوليو

توقف حركة القطارات

50 مليون مواطن "زوغوا" من دفع تذاكر القطار

السعودية

السعودية تقر نظاما جديدا لإقامة الأجانب على أراضيها

زايد

شاهد.. أول ظهور للرئيس الإماراتي بعد غياب

"كاف" يصدم الزمالك في نهائي الكونفيدرالية

الرياضة

جنش
جنش

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لموقعة «سوسة»

#

علاء مبارك يوجه رسالة لـ"الزمالك" بعد فوزه على النجم

#

«النجم الساحلى» يختتم تدريباته استعدادًا للزمالك

#

النجم الساحلى يتدرب بـ"بتروسبورت" استعدادًا للزمالك

مجلس الوزراء

شائعات

جراحة المخ والاعصاب

نما إلى علم اتحاد الكرة المصرى، رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، تظلم نادي الزمالك، ضد قرار إيقاف محمود عبد الرحيم "جنش"، حارس الفريق بعد طرده في مباراة النجم الساحلي التونسي، في الدور قبل النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

واقعة طرد "جنش" تم تسجيلها في تقرير الحكم وبالتالي هو ما يصعب إمكانية رفع الإيقاف لعدم التدخل في قرارات حكم المباراة".

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد جيدًا لمواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية والمقرر له  يوم 19 مايو الجاري".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. بربرية الخليفة (13)

محمود سلطان

رمضانيات الماضي والحاضر

فراج إسماعيل

جاريد كوشنر وجمال مبارك

د. هشام الحمامي

الشيخ مخلوف يحذر من مسايرة العوام

د. عبد الآخر حماد

أبوقرقاص المنيا رايح جاي

القس مكاريوس فهيم قليني

انتفاضة.. رمضانية

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما يحدث لجسد الإنسان خلال الصيام
» حقيقة تصفية مصانع الغزل والنسيج لصالح مستثمرين أجانب
» بالأسماء.. حركة تغييرات واسعة بوزارة الاستثمار
» أستاذ إعلام: رامز يستخف بعقول المشاهدين
» بالفيديو.. عادات وطقوس مصرية في رمضان
» حقيقة انتشار"البطيخ المسرطن" في الأسواق
» بالفيديو.. صرصور يتسلق على كتف الرئيس الفلبينى
» مشروب يمنع العطش فى رمضان تعرف على مكوناته؟
» هل يُبطل التاتو الصيام؟.. الإفتاء تجيب!
» حكم "تعطر" المرأة في صيام رمضان
» رسالة غامضة لفنانة شهيرة: "مش هلبس فستان الفرح تاني"

استطلاع رأي

برأيك.. من أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ؟

  • عصر

    03:35 م

  • فجر

    03:35

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:35

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بلايستيشن
توزيع "رحمة"
ميسرة
"الختان"
عملية جراحية (أرشيفية)