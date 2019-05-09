نجل محمد حسان يكشف حقيقة وفاة والده

09 مايو 2019 - 01:10 م

كشف أحمد حسان نجل الداعية السلفي "محمد حسان" حقيقة وفاة والده، خاصة بعد الأخبار التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضه الأخير لأزمة صحية أدت إلى وفاته.





ونشر نجل الداعية السلفية عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك" صورة تجمعه مع والده معلقا عليها: «حفظك الله يا أبي الغالي وأطال عمرك وأسعد قلبك ومتعنا ببقائك في أتم صحة وعافية ونفع بك الإسلام والمسلمين»، لتكون إجابة واضحة للأخبار التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية.





وكانت حركة "دافع" السلفية، أكدت عدم صحة المعلومات المتداولة بشأن وفاة الداعية.

وقال الصفحة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "خبر وفاة فضيلة الشيخ محمد حسان حفظه الله غير صحيح وهو عار من الصحة تماما بفضل الله.

وطالبت الحركة جميع وسائل الإعلام تحر الدقة فى نشر الأخبار والتثبت من صحة بيانها تمشيا مع مبادئ الإسلام.

يذكر أن حسان من أبرز دعاة السلفية، ولد الشيخ في أبريل 1962 بمحافظة الدقهلية، وله عدة برامج تليفزيونية ومؤلفات، وحصل الشيخ محمد حسان على الدكتوراه من الجامعة الأمريكية،بعنوان: "منهج النبي فى دعوة الآخر"، كما حصل على البكالوريوس فى الإعلام من جامعة القاهرة.





