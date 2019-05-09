استقالة غامضة لـ"المستكاوي" من رئاسة دجلة

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تقدم الكاتب الصحفى حسن المستكاوى رئيس نادى وادى دجلة، باستقالته من منصبه، لظروف خاصة.

ووافق ماجد سامي مالك النادي على رحيله، في ظل تمسك "المستكاوى" بقراره لارتباطه بظروف خاصة.

وكان ماجد سامي، قرر خلال شهر مايو 2015، تعيين حسن المستكاوي رئيسًا لنادي وادي دجلة، وأصدر بيانًا رسميًا وقتها، أكد خلاله أنه قرر التفرغ في هذه المرحلة لإدارة الشركة المالكة لأندية وادى دجلة في ظل خطتها لزيادة عدد هذه الأندية إلى 25 ناديًا في المستقبل القريب، سواء بمصر أو خارجها بالوطن العربى.


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