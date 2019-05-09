المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين في أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي

09 مايو 2019 - 02:47 م

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، رضا عبد العال السيد ووائل عبد ربه أحمد وسليمان عادل محمد عبدالفتاح بالسجن المشدد 10 سنوات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي".

ووضعهم تحت المراقبة لمدة 3 سنوات والزامهم بدفع مبلغ 275 ألف جنيه، وبراءة أحمد فتحالله حسين مما أسند إليه.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ"أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.