09 مايو 2019 - 03:34 م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رأيت والدى المتوفى يموت و يُدفن مرة أخرى. وشكراً.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، موت الميت مرة أخرى فإن كان لموته بكاءاً بغير صراخ أو نواح فإنه يتزوج بعض أهله ويكون فرحاً وسرورا وعرسا لأحد أبنائه أو أشقائه أو من أهله ، وإن كان لموته صراخ فذلك غير محمود فهو هم وقد يكون موت أحد أقاربه أو أصدقائه أو من يذكر الناس به. وإن كنت تقصد من الرؤيا الدفن فقط فدفن الميت مرةً أخرى يدل على العفو عما بدر منه من إساءة. والله أعلم. أدعو المولى عز وجل أن يغفر للوالد وأن يسكنه الفردوس الأعلى وأن يرزقك خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

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