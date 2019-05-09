أزمة بـ4.5 مليون يورو في الأهلي بسبب رمضان صبحي

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الشراء

الاهلى

رمضان صبحى

العقد.

هدرسقيلد

يسعى مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للدخول في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد الانجليزي لانهاء صفقة اللاعب رمضان صبحي وشراء عقده بصورة نهائية من النادي اللندني المهار منه اللاعب الي صفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري.

ويضغط سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادى الأهلي على رمضان صبحى من أجل موافقته على  شراء عقده بشكل نهائى من هيدرسفيلد خاصة أنه يشارك حالياً بشكل منتظم مع الفريق ويحتاج لفترة جديدة من الاستمرار فى الملعب.

ووافق رمضان صبحي بشكل مبدئي على البقاء ولكن تبقى أزمة المبلغ الذى سيطلبه فريقه الإنجليزى والذى لن يقل عن أربعة ملايين يورو خاصة مع وجود صعوبة فى توفير هذا المبلغ خلال الفترة الحالية من جانب النادي الأهلي.


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