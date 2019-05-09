مفاجأة سارة بشأن إصابة "صلاح"

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حصل اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي علي الضوء الأخضر للمشاركة في لقاء وولفرهامبتون المقرر لها الأحد المقبل علي ملعب "آنفيلد" ضمن منافسات الجولة 38 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال موقع "football-talk "، أن محمد صلاح سيكون ضمن التشكيلة الأساسية في لقاء وولفرهامبتون بعد تعافيه التام من الإصابة التى تعرض لها فى الرأس خلال مشاركته فى مباراة نيوكاسل يونايتد، التى أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، ولم يستطع على أثرها إكمال اللقاء.

وغاب محمد صلاح عن المشاركة في مباراة ليفربول وبرشلونة الإسباني التي أقيمت الثلاثاء الماضي بملعب "آنفيلد"، في "إياب" نصف نهائي دوري ابطال اوروبا والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 – 0.

ويحلم نادى ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر بتحقيق معجزة جديدة، وذلك بالحصول على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" للمرة الأولى منذ عام 1990، وذلك بعد الصعود لنهائى دورى أبطال أوروبا على حساب برشلونة الإسبانى.

ويلتقى ليفربول مع ولفرهامبتون الأحد المقبل بملعب "آنفيلد"، بينما يحل مانشستر سيتى ضيفًا على برايتون ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 95 نقطة، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على ليفربول صاحب الوصافة.


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